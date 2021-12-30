Депутат Рады Кива обвинил Зеленского в надругательстве над конституцией

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива, считает, что указ президента Владимира Зеленского о санкциях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против телеканалов «Первый независимый» и UkrLive является надругательством над конституцией. Об этом говорится на сайте политсилы.

Кива подчеркнул, что данный указ не стал для него неожиданностью.

«Все это рано или поздно найдет свою оценку в судебных решениях. Не надо рассчитывать на благоразумие власти и соблюдение ими закона. Сегодня страна находится в хаосе», — считает депутат.

Ранее Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности страны. Среди прочего в документе упоминается Российская информационная политика, которая называется «угрозой не только Украине, но и другим демократическим государствам».

Ранее Кива заявил, что РФ и Украина должны создать союзное славянское государство.

В ноябре силовики пришли с обыском к Киве. Ранее нардепа лишили звания кандидата наук за поздравление российского лидера Владимира Путина с днем рождения, а позже — права на наградное оружие, которое он имел как офицер в запасе.

По его словам, с обысками пришли не только в дом, где живет депутат, но и в дом, где проживает его дочь.