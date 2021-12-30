Дэвида Бекхэма могут посвятить в рыцари

Именитый британский футболист Дэвид Бекхэм был внесен в официальный список рекомендаций на присвоение рыцарского титула в июне следующего года, сообщает таблоид The Sun.

По версии издания, это стало возможно после того, как с Бэкхема сняли обвинения по уклонению от уплаты налогов, с которыми он столкнулся около десяти лет назад. Отмечается, что Бэкхем может получить титул «сэра» не только за спортивные заслуги, но и за активную благотворительную деятельность, в рамках которой он собрал около £50 млн.

Ранее сообщалось, что хакеры из якобы связанной с Россией группировки Conti украли базу данных ювелирного дома Graff Diamonds, среди клиентов которых был и Бэкхем.

Дэвид Бэкхем прославился выступлениями за английский клуб «Манчестер Юнайтед», в составе которого он выиграл шесть чемпионских титулов Премьер-лиги, два Кубка Англии и Лигу чемпионов. В 2003 году атлет был удостоен Ордена Британской империи за заслуги перед сборной Англии.