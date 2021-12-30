Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Нарушителей локдауна в Китае заставили пройти «маршем позора»... 15:24
Россиянам посоветовали «разрешить себе ничего не делать» 15:21
Деды Морозы спустились поздравить детей в ростовской больнице на пожарных... 15:19
В Ингушетии открыли стрельбу по сыну зампредседателя Чечни 15:14
В США используют «самый опасный» самолет против России в случае... 15:11
Все модели Mazda подорожали в России 15:10
Новый препарат позволит бороться с неоперабельным раком 15:09
Уровень экономической надежды россиян упал ниже значений 1998 года 15:07
Сбер прокомментировал попытку ограбления отделения в Екатеринбурге 15:05
ИИ научился прогнозировать осложнения при диабете 15:03

Дэвида Бекхэма могут посвятить в рыцари

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Toby Melville/AP

Именитый британский футболист Дэвид Бекхэм был внесен в официальный список рекомендаций на присвоение рыцарского титула в июне следующего года, сообщает таблоид The Sun.

По версии издания, это стало возможно после того, как с Бэкхема сняли обвинения по уклонению от уплаты налогов, с которыми он столкнулся около десяти лет назад. Отмечается, что Бэкхем может получить титул «сэра» не только за спортивные заслуги, но и за активную благотворительную деятельность, в рамках которой он собрал около £50 млн.

Ранее сообщалось, что хакеры из якобы связанной с Россией группировки Conti украли базу данных ювелирного дома Graff Diamonds, среди клиентов которых был и Бэкхем.

Дэвид Бэкхем прославился выступлениями за английский клуб «Манчестер Юнайтед», в составе которого он выиграл шесть чемпионских титулов Премьер-лиги, два Кубка Англии и Лигу чемпионов. В 2003 году атлет был удостоен Ордена Британской империи за заслуги перед сборной Англии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть