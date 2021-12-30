В Польше рассказали об уменьшении попыток пересечь границу со стороны Белоруссии

За последние сутки 22 человека пытались перейти границу из Белоруссии в Польшу, сообщила в четверг пограничная служба, что свидетельствует об уменьшении данного показателя.

«29 декабря 22 человека пытались незаконно пересечь границу. На участке, охраняемом пограничниками, белорусские службы повредили заграждение и ослепили польские патрули лазерами», — следует из заявления пограничников, опубликованном в Twitter.

Всего с начала года Пограничная служба Польши зафиксировала 40 тыс. попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. С начала декабря было совершено 1300 попыток. В ноябре их число достигло 8,9 тыс., в октябре — 17,5 тыс.

Польский адвокат Томаш Вилинский ранее подал в Национальную прокуратуру Варшавы иск против президента Белоруссии Александра Лукашенко по обвинению в геноциде.

В данном случае речь идет о гражданах республики, которые не поддерживают политику Лукашенко, и о нелегальных мигрантах из Ирака, скопившихся на белорусско-польской границе.