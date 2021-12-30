В Кремле рассказали, как Путин встретит Новый год

У президента РФ Владимира Путина не запланировано никаких официальных и публичных мероприятий на 31 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

«Полурабочий нерабочий день (31 декабря — Прим.ред.) у президента. Я неоднократно объяснял, что полностью выходного дня [у президента] не может быть по определению», — рассказал представитель Кремля.

В новогодние каникулы президент планирует продолжить проводить рабочие встречи, добавил Песков.

«Публичных мероприятий нет в графике. В середине праздников какие-то встречи будут», — отметил он.

Ранее Песков не смог рассказать, в каком городе президент Владимир Путин проведет новогоднюю ночь. При этом рождественская неделя у Путина пройдет в частично рабочем режиме. По словам Пескова, президенту постоянно приходится работать и с документами, и с другими данными, поэтому он редко проводит первые дни января «как новогодние праздники».

Сам пресс-секретарь президента сообщил, что планирует отметить Новый год в кругу семьи и близких. По его словам, в канун праздника возможны экстренные командировки. Подобное, подчеркнул Песков, уже случалось, но к такому развитию событий он всегда «внутренне готов».