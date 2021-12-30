Путин поздравил зарубежных коллег с Новым годом и Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил глав государств и правительств зарубежных стран с наступающими Новым годом и Рождеством. Соответствующая информация представлена на сайте Кремля.

Глава государства отправил поздравительные телеграммы президенту Абхазии Аслану Бжании, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Армении Армену Саркисяну и премьер-министру республики Николу Пашиняну, президенту Белоруссии Александру Лукашенко, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, президенту Киргизии Садыру Жапарову, президенту Молдовии Майе Санду, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову, президенту Аргентины Альберто Фернандесу, президенту Бразилии Жаиру Болсонаро, королеве Великобритании Елизавете II и премьер-министру королевства Борису Джонсону, председателю КНР Си Цзиньпину, президенту США Джо Байдену и многим другим.

Кроме того, российский лидер поздравил с наступающими праздниками папу Римского Франциска, генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и других.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и его израильский коллега Ицхак Герцог обменялись новогодними поздравлениями в ходе телефонного разговора.