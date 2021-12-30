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Мэр Симферополя подал в отставку

Аксенов: мэр Симферополя Демидов подал в отставку из-за собственных недоработок

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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Мэр Симферополя Валентин Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, он провел встречу с Демидовым, тогда и было подано соответствующее заявление.

«Считаю, что он поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку. Это честный поступок», — написал глава республики.

Демидов возглавил администрацию Симферополя в апреля 2021 года. Ранее он работал в исполнительном комитете Армянского городского совета, главой администрации Армянска. Был министром экономического развития Крыма и главой департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Севастополя.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Крыма Андрей Рюмшин, курирующий сельское хозяйство в республике, подал заявление об отставке.

До этого стало известно, что в Крыму уволили подозреваемую в получении взятки министра культуры Вера (Арину) Новосельскую.

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