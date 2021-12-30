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В США объявили дату телефонных переговоров Байдена и Путина

Белый дом подтвердил проведение телефонных переговоров Байдена и Путина 30 декабря

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден в четверг, 30 декабря, проведет телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Информацию об этом подтвердили в Белом доме.

В сообщении указано, что американский президент намерен обсудить «ряд тем, в том числе предстоящие дипломатические переговоры с Россией».

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что российский лидер потребовал от главы Белого дома не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

Ранее в Кремле уточнили, что разговор глав двух государств пройдет поздно вечером 30 декабря.

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