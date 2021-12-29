Путин лично заехал за Лукашенко перед встречей в Петербурге

Президент России Владимир Путин лично заехал за белорусским коллегой Александром Лукашенко перед встречей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Пул Первого».

Отмечается, что после переговоров главы государств планируют сыграть в хоккей.

Лукашенко прилетел в Петербург накануне, 28 декабря.

Сообщалось, что на этих переговорах будут подведены итоги председательства Белоруссии в рамках Содружества и итоги социально-экономического развития стран СНГ в 2021 году.

Предыдущая встреча президентов России и Белоруссии состоялась 9 сентября в Москве, это была пятая по счету беседа в 2021 году. Тогда Путин и Лукашенко согласовали 28 союзных программ, которые определяют дальнейшую интеграцию Москвы и Минска. 4 ноября главы государств утвердили эти программы в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, которое прошло по видеосвязи.

До этого политики встречались на территории России в феврале, апреле, мае, июле.