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В Совфеде ответили на критику Борреля требований России по гарантиям безопасности

Сенатор Ковитиди назвала неприемлемыми слова Борреля о требованиях РФ по нерасширению НАТО

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди назвала неприемлемым заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о требованиях Москвы не допустить расширения НАТО на восток. Об этом сообщает Life.

«У России есть такое правило: мы никогда не оставляем закрытой дверь для переговоров. Россия будет иметь в виду все подобного рода заявления... Но Россия — достаточно сильное ядерное государство, в котором подобного рода высказывания, вызванные насморком или сезонными сменами погоды, в отношении нас неприемлемы», — заявила сенатор.

По ее словам, расширение Североатлантического альянса на восток представляет для России реальную угрозу и предложения Москвы по гарантиям безопасности требуются не только для Российской Федерации, но и для всей Европы.

«Россия говорит, что без понимания и взаимного компромисса ничего не получится. И задача России — это достижение бескровного, нетравматичного дипломатического переговорного результата», — подчеркнула Ковитиди.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель назвал «неприемлемыми» требования России о нерасширении НАТО на Восток, «особенно в отношении Украины».

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