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Будущий глава Мюнхенской конференции обвинил Путина в прославлении сталинизма

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности, экс-советник бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Кристоф Гойсген заявил, что президент России Владимир Путин якобы живет в мире ностальгии, где международное право не играет никакой роли.

«Германия, Европа и США должны совместно занять четкую позицию против России, как это было после последнего российского вторжения <…> Требуется четкий и жесткий ответ. Мягкая реакция будет истолкована Путиным как слабость и только будет побуждать его экспансионистские желания. Он живет в собственном ностальгическом мире, в котором международное право не играет никакой роли. Он прославляет Советский Союз и даже сталинский режим. А также стремится к восстановлению Российской империи, напоминающей СССР», — отметил Гойсген в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland.

С точки зрения дипломата, Путин якобы ищет повод для вторжения на Украину, так как считает, что США и Европа ослабли после смены правительств и бесславного завершения миссии в Афганистане.

«Его также раздражает то, что США сосредотачиваются на Китае. Это не соответствует его образу России как великой державы. Он хочет показать, что Россия все еще существует», — подчеркнул Гойсген.

Ранее сообщалось, что в Варшаве испугались, что НАТО и ЕС могут сдать Восточную Европу России.

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