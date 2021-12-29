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В Варшаве испугались, что НАТО и ЕС могут сдать Восточную Европу России

Польский эксперт Гузы: государства Восточной Европы могут стать предметом торга между РФ, НАТО и ЕС

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

НАТО и Евросоюз в переговорах с Москвой по гарантиям безопасности могут уйти от своих союзнических обязательств по отношению к странам Восточной Европы. Такое мнение в беседе с wPolityce высказал эксперт по международным вопросам Ярослав Гузы.

Он заявил, что западноевропейские элиты проводят циничную политику. По словам эксперта, они развязали «самоубийственную для ЕС войну» с властями Венгрии и Польши, которых в Брюсселе считают недостаточно политкорректными.

«Эта борьба маскирует настоящую проблему, которая заключается в том, что до сих пор присутствует разделение континента на Восток и Запад, хотя большинство государств нашего региона вошли в Евросоюз и НАТО. Члены бывшего коммунистического лагеря могут стать предметом торга с (президентом России Владимиром — «Газета.Ru») Путиным», — сказал Гузы.

Также он обратил внимание, что руководство РФ в декабре предложило Западу взаимные гарантии безопасности, которые, в том числе, касаются военных Североатлантического альянса в государствах Восточной Европы.

Кроме того, специалист заявил, что Брюссель и Москва пытаются ослабить Варшаву, а Франция и Германия стремятся неофициально взять под контроль страны бывшего соцблока.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов начать переговоры с США по гарантиям безопасности как можно скорее.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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