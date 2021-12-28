Кулеба назвал полезную для Украины черту Путина

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хотел бы видеть президента РФ Владимира Путина на саммите в «нормандском формате». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «РБК-Украина».

Речь о встрече России, Украины, Франции и Германии. По словам главы украинского ведомства, Путин не выходит из-за стола переговоров без договоренности.

«Нам в принципе не важно, какое количество участников будет, нам главное, чтобы президент Путин сидел за столом. У него есть такая черта, что если он уже садится за стол, то пытается встать из-за него с договоренностью, и тогда можно искать решение», — подчеркнул Кулеба.

При этом министр иностранных дел обратил внимание, что сейчас не поднимается темы, связанной с корректировками в «нормандском формате» переговоров по урегулированию ситуации на территории Донбасса.

Ранее Кулеба рассказал, что у западных стран нет единства в вопросе санкций против России.

Также глава ведомства говорил, что западные страны должны внести большую ясность в свои заявления о возможных санкциях в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины.