Захарова оценила возможность возвращения России к «железному занавесу»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не намерена возвращаться к «железному занавесу» в отношениях с западными странами. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «БелРос».

«Мы — нет. А что они уж у себя будут строить, наши западные партнеры, неизвестно», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Захарова заявила, что претензии Евросоюза к политике импортозамещения России, с которыми они обратились во Всемирную торговую организацию, являются глупостью.

Кроме того, по ее словам, жалоба показывает несамостоятельность политики ЕС. Она напомнила, что в 2014 году в то время вице-президент США Джо Байден рассказал, что страны Европы не были готовы к введению санкций против России в связи с событиями на Украине.

Евросоюз оценил в €290 млрд свои претензии к России за «незаконную дискриминацию» европейских товаров. Жалоба связана с тремя мерами политики импортозамещения России — оценкой заявок на госзакупки, получением предварительных разрешений для закупки продукции машиностроения за рубежом, а также национальными квотами при закупках.

Однако на следующий день Минэкономразвития России опровергло информацию о 290 млрд евро, указывая на то, что правила ВТО не предполагают возможности выплат компенсаций.