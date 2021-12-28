Зампостпреда России при ООН прокомментировал возможное «вторжение» России на Украину

Первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что о «вторжении» России на Украину речи не идет, а существенной военной активности на границе не было. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Что касается утверждений об угрозе вторжения России на Украину, то я считаю, что эта проблема может быть решена, поскольку она родилась в головах некоторых политиков и там же должна умереть», — сказал он.

Ранее экс-глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что между Россией и Украиной напряжение снизилось и «большой войны» не будет.

По его словам, то, что происходит у границ Украины, является шантажом и «подготовкой к возможным действиям», но разговор президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена «снизил градус напряжения как минимум на время».

Он подчеркнул, что «блицкриг, большая война невозможна», а вот масштабные военные провокации возможны. По его мнению, если «вторжение» на Украину произойдет, это «обойдется дорого» и «ударит по России». Климкин указал, что больше 35% украинцев готовы защищать свою страну и «такого нет ни в одной стране Запада».