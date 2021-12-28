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На Украине рассказали о новых санкциях Запада против России

Глава МИД Украины Кулеба: у западных стран нет единства в вопросе санкций против России

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Западные страны пока не определились, каким образом в дальнейшем осуществлять санкционную политику в отношении России. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

«Наши партнеры по нашему призыву очень живо включились в разработку этого санкционного пакета, и я в течение нескольких недель был очень доволен тем, как идет дипломатия между Вашингтоном, Лондоном и столицами стран ЕС по этому поводу», — рассказал он.

При этом сейчас, по словам Кулебы, ключевые решения уже почти готовы, но, «как продвигаться с ними вперед, пока еще не решили».

Министр иностранных дел Украины полагает, что дискуссия по поводу обнародования нового пакета санкций затормозила процесс принятия решений. Еще одной причиной являются рождественские праздники, когда по традиции дипломатическая активность на некоторое время сворачивается, резюмировал он.

Ранее Кулеба заявил, что западные страны должны внести большую ясность в свои заявления о возможных санкциях в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. Он также призвал США и Великобританию «действовать самостоятельно» в том случае, если Евросоюз, страны которого поддерживают более тесные связи с Россией, предложит реализовать менее жесткие меры.

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