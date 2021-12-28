Лавров предложил расширить перечень регионов для переселения соотечественников

Необходимо рассмотреть вопрос о расширении перечня регионов для переселения соотечественников и исключить немотивированные отказы в получении гражданства РФ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводит РИА «Новости».

«Считал бы возможным рассмотреть вопрос о расширении перечня регионов приоритетного заселения. И сейчас особо остро стоит задача привлечения наших граждан и будущих, потенциальных граждан России в районы Восточной Сибири», — сказа министр, выступая на заседании комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Кроме того, нужно поставить цель исключить немотивированные отказы в получении российского гражданства, подчеркнул Лавров.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил основать в Сибири несколько новых крупных городов, которые бы занимались узконаправленной научно-промышленной деятельностью. Для примера Шойгу рассказал о планах позднесоветского времени по постройке новых городов в Сибири. Однако из-за распада СССР этот проект не был реализован, посетовал министр.