На Украине оценили вероятность большого соглашения между Россией и США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил шансы подписания большого соглашения между Россией и США, передает РИА «Новости».

Он выразил мнение, что точечные договоренности между Вашингтоном и Москвой возможны, однако вряд ли могут быть «большие соглашения» с Россией, поскольку с ней связано очень много вопросов. По словам дипломата, этот пакет не удастся сформировать, потому что он будет постоянно увеличиваться и «становиться все более сложным».

«Большая сделка» между Западом и Россией – это ненаучная фантастика», — сказал Кулеба.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков подтвердил информацию о том, что переговоры с США могут состояться 10 января, однако отметил, что пока формальных договоренностей нет.

По его словам, российская сторона рассчитывает на то, что на встрече будут затронуты проект двухстороннего договора о гарантиях безопасности с США и проект многостороннего соглашения с НАТО.