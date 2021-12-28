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Санду рассказала об отношениях с Россией в случае вступления Молдавии в ЕС

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Reuters

Молдавия в будущем вполне может стать частью Евросоюза, но в то же время хочет сохранить конструктивные отношения с Россией, заявила молдавский президент Майя Санду в эфире телеканала Pro TV.

«Я думаю, что Молдавия может стать членом Европейского Союза – это вполне реально. Многое зависит от нас, от того, как мы будем реализовывать реформы», — сказала она.

Как отметила Санду, многое зависит от ситуации в регионе, так как для развития республике нужны мир и покой. На данный момент, по словам президента, страна развивает двусторонние отношения с различными странами-членами ЕС, а ее многочисленные визиты туда идут на пользу евроинтеграции Молдавии.

«Тот факт, что мы хотим развивать отношения с ЕС, не значит, что у нас не может быть конструктивного диалога с Россией, есть страны ЕС, у которых хорошие отношения с РФ», — обратила внимание глава государства.

При этом, как отметила Санду, Молдавия не сможет вступить в НАТО из-за положений конституции.

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