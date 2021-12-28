Белый дом подтвердил, что 12 января ожидается встреча России и НАТО

Ожидается, что встреча России и НАТО пройдет 12 января, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил Москве организовать заседание Совета Россия — НАТО (СРН) 12 января.

Позднее в МИД РФ заявили, что Москва получила предложение Североатлантического альянса о созыве Совета Россия — НАТО (СРН) 12 января.

17 декабря МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

В течение последних нескольких недель в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. В России эти обвинения отвергают.