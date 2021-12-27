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Байден подписал военный бюджет США на 2022 год

Военный бюджет США на 2022 год составил $768 млрд

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Mike Groll/AP

Президент США Джо Байден подписал военный бюджет США на 2022 год. Как сообщает Daily Mail, он составил $768 млрд. При этом в него включены расходы на военную помощь Украине и противодействие Китаю.

Законопроект включает повышение заработной платы военнослужащим США на 2,7% и увеличение закупок самолетов и кораблей ВМФ, а также устанавливает стратегию борьбы с угрозами, исходящими от России и Китая.

На помощь украинским вооруженным силам запланировано $300 млн, а на Тихоокеанскую инициативу сдерживания — $7,1 млрд.

Примечательно, что итоговый бюджет, одобренный Палатой представителей и Сенатом, оказался на $25 млрд больше, чем изначально просил Байден, и на 5% больше, чем бюджет 2021 года.

Ранее сообщалось, что сенаторы США в следующем месяце проведут голосование по вопросу санкций против «Северного потока — 2». Голосование является частью сделки по утверждению номинаций президента США Джо Байдена на посты в Госдепе.

Так, Сенат должен одобрить все кандидатуры, первую оценку даст профильный комитет. Сенатор Тед Круз пообещал тормозить утверждение номинантов в том случае, если не будут введены санкции против «Северного потока — 2».

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