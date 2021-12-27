Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Клишина ответила, готова ли вернуться в Россию после завершения карьеры 21:23
Запущенные с Байконура британские спутники OneWeb выведены на орбиту 21:19
Набиуллина рассказала об инфляции в России по итогам 2021 года 21:14
Российские пользователи жалуются на сбой в Telegram 21:13
В Банке России рассказали о сборе данных о переводах физлиц 21:07
Жулин о словах американского журналиста: дебилизм процветает 21:03
Назван необычный симптом «омикрон»-штамма коронавируса 20:59
Женщину, заставившую бойфренда-вегана съесть мясо, раскритиковали в соцсетях 20:56
Спецпредставители Армении и Турции проведут в Москве первую встречу 20:53
Минцифры прокомментировало сообщение об утечке данных пользователей «Госуслуг» 20:53

Палата представителей изучит, о чем говорил Трамп со сторонниками за несколько часов до штурма Капитолия

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Alex Brandon/AP

Комитет Палаты представителей США, расследующий обстоятельства штурма Капитолия 6 января 2021 года, заинтересовался телефонным звонком экс-президента США Дональда Трампа, который он сделал за несколько часов до начала беспорядков.

Как пишет The Guardian, эту информацию подтвердил председатель комитета Бенни Томпсон

По данным издания, ночью 5 января Трамп позвонил из Белого дома некоторым из своих подчиненных в отеле Willard в Вашингтоне и призвал их «найти способы помешать Конгрессу официально подтвердить результаты президентских выборов».

Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что готов бороться на президентских выборах с экс-президентом Дональдом Трампом. Он добавил, что примет участие в президентской гонке, если будет здоров.

Байден также призвал привлечь к ответственности всех виновных в штурме здания Конгресса США после выборов 2020 года, причем вне зависимости от занимаемого положения в обществе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть