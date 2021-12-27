Американский политолог назвал Россию великой державой

Через 30 лет после распада СССР Россию все еще оценивают как «несостоявшееся государство», но реальность значительно отличается от ложных представлений стран Запада. Таким мнением поделился профессор, преподаватель колледжа Макалестер Эндрю Латам в своей статье для The Hill.

По его словам, РФ давно перестала быть так называемой «геополитической мусорной корзиной», так ее рассматривали в постсоветскую эпоху, и на мировой арене она играет уже далеко не эпизодическую роль.

«Наконец-то Россия активно продвигает идею о существовании жизнеспособных альтернатив вырождающейся западной демократии», — отметил профессор.

Латам полагает, что Россия однозначно заслуживает статуса великой державы, как государство обладающее сильными инструментами национальной власти и желанием их использовать, чтобы влиять на мировую политику.

Ранее американский полковник Уэс Мартин заявил, что в случае успешных переговоров по гарантиям безопасности Запад якобы рискует воссоздать исключительную сферу влияния России в Евразии. По его словам, РФ использует напряженность в отношениях с Украиной в качестве угрозы, выдвигая на рассмотрение проект о гарантиях безопасности.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО.