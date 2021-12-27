Президент Польши наложил вето на закон о СМИ

Президент Польши Анджей Дуда решил наложить вето на законопроект, запрещающий неевропейцам владеть более 49% акций польских теле- и радиовещательных компаний. Об этом он заявил 27 декабря, сообщает Euronews.

В частности, принятие закона не позволило бы американской компании Discovery владеть контрольным пакетом польской телекомпании TVN.

Euronews отмечает, что решение о вето Дуда принял под давлением правительства США. Инициаторы законопроекта, который внесла правящая партия «Право и справедливость» (PiS) утверждали, что для национальной безопасности и суверенитета важно, чтобы ни одна компания за пределами Европы не владела медиа, формирующими общественное мнение.

Жители Польши увидели в этом попытку блокировать вечерние новости на телеканале TVN24. В поддержку свободы слова и телекомпании были организованы акции протеста.

Стоимость TVN оценивается в $3 млрд.

Ранее сенатор от Польской крестьянской партии Ян Филипп Либицкий заявил, что выход или исключение Польши из Европейского союза будет трагедией для страны.

Политик считает, что при таком сценарии страна может попасть в сферу влияния России.