МИД сформулировал позицию России по санкциям Запада

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Лавров: Россия не намерена унижаться и просить Запад о снятии незаконных санкций

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет унижаться и просить Запад о снятии незаконных односторонних санкций. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».

Он подчеркнул, что РФ и в прошло не просила о снятии введенных против нее мер. Дипломат отметил, что не может ручаться за «безумцев», которые толкают страны Запада в направлении антироссийских санкций.

«Но ручаться за безумцев, которые пытаются завести соответствующим образом и прибалтов, и украинцев, и поляков, я не могу. Убежден, что даже если этот фантастический для меня сценарий материализуется, <…> мы найдем ответ», — подчеркнул Лавров.

Накануне вице-президент США Камала Харрис заявила в интервью CBS News заявила, что из-за ситуации с Украиной Соединенные Штаты могут ввести против России санкции, «каких еще не было».

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Санкции против России
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