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Лавров ответил на вопрос о вступлении России в НАТО

Лавров назвал НАТО проектом по освоению бесхозной земли после распада СССР

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-канала «Соловьев LIVE» назвал НАТО геополитическим проектом по освоению бесхозной земли, оставшейся после развала Организации Варшавского договора.

«Если бы НАТО был оборонительным альянсом, как сейчас продолжает на каждом углу говорить [генсек НАТО Йенс] Столтенберг, то НАТО не стал бы расширяться на Восток. НАТО сейчас чисто геополитический проект по освоению территории, которая оказалась бесхозной после исчезновения Варшавского договора и после распада Советского союза. Вот чем они занимаются», — заявил министр.

Лавров отметил, что Москва не останется безразличной к тому, что в НАТО замахнулись на «порог нашего дома», поэтому Россия будет настаивать на юридически обязывающих гарантиях безопасности.

Лавров подчеркнул, что форму, в которую эта «география» может облекаться, можно назвать и враждой, и соперничеством, и если бы Запад пошел на честную конкуренцию - это был бы оптимальный выход из нынешней конфронтации, но это был бы уже не Запад.

При этом глава МИДа отверг возможность вступления России в Североатлантический альянс.

«Я такую ситуацию не вижу», — ответил он.

Ранее Столтенберг предложил провести заседание Совета Россия — НАТО (СРН) 12 января. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что сроки и формат мероприятия находятся в проработке.

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