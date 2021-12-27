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Турция увеличивает число фрегатов до восьми

Турция заказала еще три фрегата класса «Стамбул»

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bmpd/LiveJournal

Руководство оборонной промышленности Турции объявило тендер на строительство шестого, седьмого и восьмого фрегатов класса «Стамбул», которые будут построены по программе MILGEM. Об этом сообщает Bulgarian Military.

Первые пять кораблей этого типа строятся с 2017 года. Ожидается, что головной фрегат проекта TCG Istanbul поступит на вооружение ВМС Турции в 2023 году.

Корабли оснащены радиолокаторами, системами РЭБ, 76-мм и 25-мм пушками, зенитным 35-мм комплексом, торпедами и минами, 16-ю крылатыми ракетами «Атмака», беспилотниками и противолодочными вертолетами S-70B Seahawk.

Украина заказала в 2020 году четыре уменьшенные версии этих кораблей — корветы «Ада».

Ранее сообщалось, что Турция вкладывает средства в оборонный комплекс и расширяет производство вооружений, чтобы быть более независимой от НАТО.

В июне 2021 года турецкие ВМС успешно провели испытания первой отечественной крылатой ракеты дальнего действия «Атмака». Она была запущена с одного из новейших корветов класса «Ада» TCG Kınalıada.

В ходе последнего испытания ракета потопила старое исследовательское судно, и теперь она должна заменить произведенный в США Harpoon в качестве стандартной противокорабельной ракеты ВМС Турции.

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