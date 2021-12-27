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Россияне перечислили самые дружественные страны

Самыми дружественными странами россияне назвали Китай, Белоруссия и Казахстан

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Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров назвал страны, которые, по мнению россиян, являются самыми дружественными. Об этом он сказал в беседе с «Известиями».

По его словам, граждане РФ считают таковыми государствами Китай, Белоруссию и Казахстан.

«Новых союзников пока не образовалось, противников новых тоже не стало», — добавил Федоров.

Ранее правительство России утвердило перечень недружественных государств, в который вошли США и Чехия. Этим государствам запрещено нанимать российских граждан для работы в дипломатическом представительстве.

Новость дополняется.

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