Россияне перечислили самые дружественные страны

Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров назвал страны, которые, по мнению россиян, являются самыми дружественными. Об этом он сказал в беседе с «Известиями».

По его словам, граждане РФ считают таковыми государствами Китай, Белоруссию и Казахстан.

«Новых союзников пока не образовалось, противников новых тоже не стало», — добавил Федоров.

Ранее правительство России утвердило перечень недружественных государств, в который вошли США и Чехия. Этим государствам запрещено нанимать российских граждан для работы в дипломатическом представительстве.

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