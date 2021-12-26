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Американский обозреватель назвал признак начала третьей мировой войны

Daily Express: миру грозит война в космосе из-за сближения России и Китая и бездействия США

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Политический обозреватель Гордон Чанг раскритиковал в интервью с британским изданием Daily Express бездействие президента США Джо Байдена на фоне сотрудничества России и Китая в космосе.

Как утверждает эксперт, Россия и Китай видят, что «администрация Байдена не справляется с задачей защиты не только США, но и международной системы», поэтому теперь у них есть возможность «делать то, что они хотят».

Чанг сравнил ситуацию с Мюнхенским соглашением 1938 года, которое было заключено Германией, Великобританией, Францией и Италией и позволило лидеру Третьего рейха Адольфу Гитлеру аннексировать значительную часть Чехословакии.

Эксперт считает, что Москва и Пекин укрепляют партнерство и военные связи, в космосе может разразиться третья мировая война.

В течение последних нескольких недель в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. В России эти обвинения отвергают.

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