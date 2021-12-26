«Напоминает предвоенный период»: в Госдуме оценили отношения России и Украины

Нельзя исключать того, что ВСУ Украины выступят с провокационными действиями в адрес России на крымском направлении. Об этом заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Сегодняшние события на юго-востоке Украины и та риторика, которая звучит со стороны властей Украины, со стороны стран Запада, говорят о том, что они пытаются показать возможную агрессию со стороны нашего государства якобы, а в действительности сами готовятся к ведению боевых действий, к возможному военному решению вопроса в отношении ДНР и ЛНР. При этом власти Украины не скрывают о возможно силовом решении данного вопроса. Поэтому исключать агрессивных действий со стороны ВСУ Украины при поддержке со стороны альянса ни в коем случае нельзя. Безусловно, в первую очередь они будут направлены на ДНР и ЛНР с последующим выходом к нашим границам. Ну а дальше сценарии различные могут быть. И возможны провокационные действия на крымском направлении, где также могут быть развернуты какие-либо боевые действия с целью либо основного удара, либо с целью отвлекающего маневра. Поэтому сегодняшние события, на мой взгляд, напоминают предвоенный период», — сказал он.

По мнению Швыткина, гарантии безопасности, которые Россия требует от США и НАТО, могут предотвратить военное столкновение.

«Уверен, что те требования, которые выдвинул президент России по отношению к странам НАТО неким образом должны послужить отрезвляющим моментом для предотвращения той катастрофы, которую продвигают страны альянса в нашем направлении», — подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что Украина в начале 2022 года может напасть на несколько российских приграничных регионов. По словам Делягина, нападения стоит ожидать на Крым, Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск.