Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Кремле уточнили, приедет ли Зеленский на саммит СНГ в Петербург 16:24
Песков заявил, что 2022 год не будет «радужным» 16:22
Российский обладатель Кубка Стэнли объяснил, как обыграть шведов на МЧМ 16:21
Девушка Хованского прокомментировала возможное изменение меры пресечения блогеру 16:07
В Госдуме упрекнули сменившую гражданство российскую фигуристку... 16:07
Песков рассказал, почему Байден не может отменить антироссийские санкции 16:01
Адвокат Хованского не знает, почему следствие потребовало изменить меру пресечения блогеру 16:01
Глава МИД Германии пообещала пересмотреть решения правительства Меркель 16:00
Жителям Центральной России пообещали возвращение сильных морозов 15:55
Путин пошутил о том, чем он займется в новогоднюю ночь 15:51

«Напоминает предвоенный период»: в Госдуме оценили отношения России и Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Нельзя исключать того, что ВСУ Украины выступят с провокационными действиями в адрес России на крымском направлении. Об этом заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Сегодняшние события на юго-востоке Украины и та риторика, которая звучит со стороны властей Украины, со стороны стран Запада, говорят о том, что они пытаются показать возможную агрессию со стороны нашего государства якобы, а в действительности сами готовятся к ведению боевых действий, к возможному военному решению вопроса в отношении ДНР и ЛНР. При этом власти Украины не скрывают о возможно силовом решении данного вопроса. Поэтому исключать агрессивных действий со стороны ВСУ Украины при поддержке со стороны альянса ни в коем случае нельзя. Безусловно, в первую очередь они будут направлены на ДНР и ЛНР с последующим выходом к нашим границам. Ну а дальше сценарии различные могут быть. И возможны провокационные действия на крымском направлении, где также могут быть развернуты какие-либо боевые действия с целью либо основного удара, либо с целью отвлекающего маневра. Поэтому сегодняшние события, на мой взгляд, напоминают предвоенный период», — сказал он.

По мнению Швыткина, гарантии безопасности, которые Россия требует от США и НАТО, могут предотвратить военное столкновение.

«Уверен, что те требования, которые выдвинул президент России по отношению к странам НАТО неким образом должны послужить отрезвляющим моментом для предотвращения той катастрофы, которую продвигают страны альянса в нашем направлении», — подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что Украина в начале 2022 года может напасть на несколько российских приграничных регионов. По словам Делягина, нападения стоит ожидать на Крым, Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть