Пентагон готовит новый план борьбы с Россией

Министерство обороны США разрабатывает новую стратегию обороны, которую могут опубликовать в начале 2022 года. Об этом сообщает 19FortyFive.

Заместитель руководителя Пентагона Мара Карлин утверждает, что каждая национальная оборонная стратегия должна учитывать конструкцию планирования вооруженных сил страны.

По ее словам, основная задача нового плана по обороне США будет направлена на Китай. Пентагон в рамках стратегии планирует работать с союзниками и партнерами для решения иных проблем, которые метастазируют или меняются, но не исчезают, отмечает Карлин.

Издание отмечает, что новый план по обороне Соединенных Штатов будет опираться на временную стратегию национальной безопасности, которую президент США Джо Байден опубликовал в марте 2021 года. В ней было выделено три основных задачи. Первая – защищать и поддерживать то, что делает США могущественным: граждан, экономику, оборону и демократию; вторая – способствовать «благоприятному распределению власти», чтобы сдерживать и мешать противникам Штатов, таким как Китай и Россия; третья - возглавить и поддерживать открытую, стабильную международную систему, которая зависит от демократических союзов, институтов и верховенства закона.

Ранее стало известно, что американские военные планируют подключить коммерческие спутники — передающие изображения поверхности Земли — к будущим орбитальным сетям для постоянного получения таких данных.