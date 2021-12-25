На Украине оценили вероятность третьей мировой войны

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Россия и США не допустят третьей мировой войны. Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш».

По его словам, такой крупный конфликт может привести к уничтожению человечества.

«Каждый здравомыслящий человек понимает, что ни завтра, ни после Нового года не будет третьей мировой войны», — добавил он.

Ранее украинский политолог Вадим Карасев перешел на русский язык в эфире телеканала «Украина 24», комментируя пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

Он заявил, что украинские власти «уехали до конца января», несмотря на российские войска у границ Украины.

До этого руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в этом году неудачно пытался созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что как только появится уверенность, что Путин будет готов разговаривать, а также будет предмет для разговора, диалог состоится. Ермак добавил, что Зеленский готов участвовать в переговорах и к встрече с президентом России, однако конкретной даты, когда это может произойти, пока нет.