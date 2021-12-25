Путин обсудил с Лукашенко сотрудничество в оборонной сфере

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко сотрудничество двух стран, в том числе в оборонной сфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

«В разговоре были затронуты актуальные темы сотрудничества Беларуси и России, в том числе в оборонной сфере, иные вопросы», — уточнили в пресс-службе.

По данным Telegram-канала «Пул Первого», главы государств также обсудили программу мероприятий предстоящего визита Лукашенко в Санкт-Петербург. Президент Белоруссии должен посетить Россию 28-29 декабря, где примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ.

В настоящий момент точное время начала переговоров Путина и Лукашенко не называется. Также неизвестны темы будущих переговоров президентов России и Белоруссии.

В ходе Большой ежегодной пресс-конференции Путин рассказал, как продвигаются работы с Белоруссией по созданию Союзного государства. Осенью текущего года президенты согласовали 28 программ в рамках Союзного государства. Речь шла не только об экономическом объединении, но и о формировании единого оборонного пространства. Глава России заявил, что 10 сентября эти программы были рассмотрены в Минске на уровне правительств двух стран, после чего их вынесут на заседание Высшего госсовета Союзного государства.