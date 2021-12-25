Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Песков признался, что дома он строгий критик 18:59
Житель Якутии подстрелил на охоте брата, приняв его за животное 18:53
Навка ответила на вопрос о зарплате своей дочери Надежды 18:51
В Минобороны США собрались следить за Россией и Китаем в онлайн-режиме 18:50
«Надел его потную майку, это было отвратительно»: Атенсио о встрече... 18:43
Посольство США заявило о создании евроатлантического будущего Украины 18:43
Навка о Пескове: муж знает, что мне бесполезно что-то запрещать 18:34
Несколько участников группы BTS заболели COVID-19 после поездки в США 18:34
Бывший премьер Украины рассказал, кто виноват в энергетическом кризисе 18:22
WP: в ЕС не могут прийти к согласию о санкциях против России 18:00

Путин обсудил с Лукашенко сотрудничество в оборонной сфере

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко сотрудничество двух стран, в том числе в оборонной сфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

«В разговоре были затронуты актуальные темы сотрудничества Беларуси и России, в том числе в оборонной сфере, иные вопросы», — уточнили в пресс-службе.

По данным Telegram-канала «Пул Первого», главы государств также обсудили программу мероприятий предстоящего визита Лукашенко в Санкт-Петербург. Президент Белоруссии должен посетить Россию 28-29 декабря, где примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ.

В настоящий момент точное время начала переговоров Путина и Лукашенко не называется. Также неизвестны темы будущих переговоров президентов России и Белоруссии.

В ходе Большой ежегодной пресс-конференции Путин рассказал, как продвигаются работы с Белоруссией по созданию Союзного государства. Осенью текущего года президенты согласовали 28 программ в рамках Союзного государства. Речь шла не только об экономическом объединении, но и о формировании единого оборонного пространства. Глава России заявил, что 10 сентября эти программы были рассмотрены в Минске на уровне правительств двух стран, после чего их вынесут на заседание Высшего госсовета Союзного государства.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть