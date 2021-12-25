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В Киеве рассказали о неудачной попытке Зеленского связаться с Путиным

Глава офиса президента Украины Ермак: Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным

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Володимир Зеленський/Twitter

Руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в этом году неудачно пытался созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание «Фокус».

«Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт (с Путиным). Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся», — рассказал Ермак.

Он подчеркнул, что как только появится уверенность, что Путин будет готов разговаривать, а также будет предмет для разговора, диалог состоится.

Ермак добавил, что Зеленский готов участвовать в переговорах и к встрече с президентом России, однако конкретной даты, когда это может произойти, пока нет.

Ранее Зеленский рассказал своим коллегам из Литвы и Польши, что Киев готов к мирному урегулированию в Донбассе и проведению встречи в «нормандском формате».

Украинский лидер накануне провел встречу с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой в рамках «Люблинского треугольника».

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