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Почти 70% украинцев не поддерживают переизбрание Зеленского

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Gleb Garanich/Reuters

Большинство жителей Украины считают, что президент страны Владимир Зеленский не должен баллотироваться на второй срок. Согласно опросу «Центра Разумкова», против переизбрания президента выступают 67,5% респондентов, идею о втором сроке президента Зеленского поддерживают лишь 17,6%.

Более того, только 17% украинцев говорят о развитии ситуации в стране в правильном направлении при Зеленском, обратного мнения придерживаются 68,5% респондентов. С точки зрения 29% опрошенных, президент не выполнит ни одного предвыборного обещания до конца своего срока, верят в выполнение всех обещаний — только 4%.

При этом 50% украинцев не верят, что Зеленский сможет обеспечить мир на Украине и вернуть стране Донбасс и Крым, позитивно оценивают шансы президента лишь 13% респондентов, а еще 29% уверены, что глава государства «способен что-то сделать, но не все, что нужно».

Кроме того, 42,5% украинцев уверены, что президентская партия «Слуга народа», которая позиционирует себя в качестве «партии новых людей», хуже «старых» политических сил Украины. Еще 33% респондентов считают, что «Слуга народа» ничем не отличается от других партий, и лишь 14% опрошенных называют ее «партией новых людей», которая добивается позитивных изменений в обществе.

Ранее сообщалось, что почти половина украинцев верят во «вторжение» России.

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