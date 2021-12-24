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В Киеве объявили украинцев создателями России и СССР

В офисе Зеленского заявили, что Россию и СССР придумали украинцы

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Evgeniy Maloletka/AP

Россию и СССР придумали украинцы, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. С таким утверждением он выступил в эфире YouTube-канала Politeka.

«Мы авторы этих двух империй», — сказал Арестович.

По его словам, в Советском Союзе было очень много героев с фамилией, которая оканчивалась на «-енко». А в лучшие годы, как отметил советник главы офиса украинского лидера, страной руководил «днепропетровский клан».

Он также выразил мнение, что Российскую империю создал выпускник Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович и гетман Войска Запорожского Иван Мазепа. Последний в свою очередь был тем, кто предал царя Петра I, после чего перешел на сторону шведского короля Карла XII в ходе Северной войны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина была создана Владимиром Лениным при формировании Советского Союза.

До этого киевский писатель и философ Петр Кралюк объявил Саратовскую и Волгоградскую области украинскими. По его словам, Поволжье и река Волга не исконно русские «владения», так как принадлежали тюркским кочевникам. Также Кралюк указал, что в освоении этих территорий большую роль сыграли украинцы.

Также бывший заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Виктор Ягун заявлял, что Киев в 2018 году хотел присоединить некоторые регионы России, когда президентом страны был Петр Порошенко. Как уточнил генерал, речь шла о таких регионах, как Приморский край, Кубань, Астраханская и Воронежская области. Он отметил, что там компактно проживали украинцы.

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