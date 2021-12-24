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Стали известны дата и город, где встретятся Путин и Лукашенко

Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге 29 декабря

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся на переговорах в Санкт-Петербурге 29 декабря. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского главы государства.

«На 29 декабря запланирована встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества», — заявили представители президента Белоруссии.

В настоящий момент точное время начала переговоров Путина и Лукашенко не называется. Также неизвестны темы будущих переговоров президентов России и Белоруссии.

Ранее Путин рассказал, что нужно сделать для интеграции России и Белоруссии.

Осенью текущего года президенты согласовали 28 программ в рамках Союзного государства. Речь шла не только об экономическом объединении, но и о формировании единого оборонного пространства. Глава России заявил, что 10 сентября эти программы были рассмотрены в Минске на уровне правительств двух стран, после чего их вынесут на заседание Высшего госсовета Союзного государства.

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