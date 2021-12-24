Путин поручил Мишустину заняться решением проблем, озвученных журналистами из регионов

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру страны Михаилу Мишустину заняться решением ряда проблем, которые были озвучены журналистами на Большой пресс-конференции главы государства. Об этом сообщается ТАСС.

Мероприятие, на котором президент РФ отвечал на вопросы российских и зарубежных журналистов, состоялось 23 декабря в Москве.

Также президент подчеркнул, что все заявленные по национальным проектам планы должны быть выполнены в ближайшие три года.

По словам Путина, власти страны работают сплоченно и четко.

«Понимаю и вижу, какая тяжелая дополнительная нагрузка лежит на всех вас. Вы с ней справляетесь, действуете четко, сплоченно, как хорошая профессиональная команда», — сказал президент в ходе встречи с членами кабинета министров в режиме видеосвязи.

Большая пресс-конференция Путина длилась 3 часа 55 минут. Путин успел ответить на 55 вопросов.