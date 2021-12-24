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В Кремле рассказали о впечатлениях Путина от Большой пресс-конференции

Песков: Путин в целом доволен прошедшей Большой пресс-конференцией

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин в целом доволен прошедшей накануне Большой пресс-конференцией. Об этом сообщил на брифинге с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В целом президент весьма удовлетворен общением, которое вчера состоялось. Оно было действительно достаточно содержательным с точки зрения тех тем, которые были затронуты», — сказал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, общение с журналистами дало возможность президенту озвучить его позицию по очень многим вопросам.

17-я ежегодная Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла 23 декабря и продлилась 3 часа 55 минут. Глава государства успел ответить на 55 вопросов. На мероприятие было аккредитовано более 500 журналистов из разных регионов России. Журналисты задали главе государства вопросы на абсолютно разные темы, они касались как внешней политики, так и общественно-социальной повестки.

Президент России Владимир Путин беседует с журналистами в формате большой пресс-конференции с 2001 года. Первый такой брифинг был самым коротким — 1 час 35 минут. Самой продолжительной стала пресс-конференция 2008 года – она длилась 4 часа 40 минут.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило по видеосвязи. Тогда Путин назвал коронавирус самой главной мировой проблемой года.

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