Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В МИД выразили сожаления из-за открытия парка имени террориста Дудаева в Турции 13:57
Стала известна сумма иска к «Спартаку» от бывшего генерального директора 13:54
Путин и Герцог обменялись новогодними поздравлениями 13:52
СК завел уголовное дело по факту пожара в ковидной больнице Астрахани 13:51
Мэр Елабуги назвал непривитых от коронавируса пенсионеров «врагами» 13:50
Почти половина украинцев верят во «вторжение» России 13:49
Названы самые популярные направления у российских путешественников на Новый Год 13:48
«Его заразили ковидом»: в Госдуме рассказали о смерти актера... 13:46
Skoda повысила цены на новые машины 13:45
Россияне назвали Первый канал главным ТВ 2021 года 13:40

На Украине заявили, что Зеленский не сможет уйти от ответственности

Экс-спикер Рады Разумков заявил, что Зеленскому придется ответить за нелегитимные решения СНБО

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет уйти от ответственности за решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), такое мнение высказал бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью изданию «Левый берег».

«Я прямо говорил президенту, что это не по закону и это будет его личная ответственность. Не СНБО. А его все убеждали, что ответственность будет общая. Это неправда. Ответственность – тех, кто ставит подпись. Совет национальной безопасности и обороны будет ходить на допросы 100%», — объяснил Разумков.

Он заверил читателей, что «все пойдут на допросы» в конечном счете. При этом ряд членов СНБО согласен с незаконностью ряда решений Совета, но они не говорят об этом публично.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский попал под влияние радикальных элементов, вместо того чтобы думать о мире в стране, которой он руководит.

До этого Верховный суд Украины вызвал Зеленского в суд по иску в отношении него со стороны бывшего главы государства Петра Порошенко.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть