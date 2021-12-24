На Украине заявили, что Зеленский не сможет уйти от ответственности

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет уйти от ответственности за решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), такое мнение высказал бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью изданию «Левый берег».

«Я прямо говорил президенту, что это не по закону и это будет его личная ответственность. Не СНБО. А его все убеждали, что ответственность будет общая. Это неправда. Ответственность – тех, кто ставит подпись. Совет национальной безопасности и обороны будет ходить на допросы 100%», — объяснил Разумков.

Он заверил читателей, что «все пойдут на допросы» в конечном счете. При этом ряд членов СНБО согласен с незаконностью ряда решений Совета, но они не говорят об этом публично.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский попал под влияние радикальных элементов, вместо того чтобы думать о мире в стране, которой он руководит.

До этого Верховный суд Украины вызвал Зеленского в суд по иску в отношении него со стороны бывшего главы государства Петра Порошенко.