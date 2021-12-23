Захарова ответила на заявление Украины о прекращении огня в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что меры по усилению режима прекращения огня в Донбассе были подписаны Киевом, Донецком и Луганском при посредничестве России и ОБСЕ и вступили в силу 27 июля 2020 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По ее словам, Донецк и Луганск соблюдают все требования соглашения, а Киев постоянно уклонялся от их выполнения и продолжал обстрел Донбасса.

По мнению Захаровой, главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный сделал заявление, позволяющие военнослужащим открывать огонь по своему усмотрению.

Ранее министерство иностранных дел Украины выразило РФ протест из-за того, что Россия отправила гуманитарную помощь в Донбасс. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

В ноябре Киев также направил ноту протеста в российский МИД после указа президента РФ Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Украинская сторона отмечала, что предусмотренные данным документом мероприятия «демонстрируют целенаправленную политику России по затягиванию» этих территорий в российское «экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство».