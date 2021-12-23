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США отказались публично отвечать на предложения России по безопасности

Белый дом: США не станут публично отвечать на предложения РФ по безопасности

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Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Высокопоставленный представитель Белого дома во время телефонного брифинга заявил, что США не намерены публично отвечать на предложения России по гарантиям безопасности, передает РИА «Новости».

«Мы не планируем вести переговоры на публике. Нам это не кажется конструктивным. В прошлом в дипломатическом взаимодействии прогресса не добивались таким способом», — сказал представитель Белого дома.

По его словам, в американской администрации не собираются отвечать на каждое предложение или комментарии российской стороны, в том числе от президента РФ Владимира Путина.

Ранее Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции потребовал от Вашингтона незамедлительно дать ответ по гарантиям безопасности.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе, в частности говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Более того, российская сторона предложила, чтобы США обязались не принимать в Североатлантический альянс страны, ранее входившее в СССР. В частности, это требование касается Украины, чьи власти настойчиво говорят о желании стать частью альянса.

Документ также исключает развертывание дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года.

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Отношения России и США
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