WSJ: Запад должен использовать жесткую дипломатию по отношению к России

Запад должен использовать жесткую дипломатию по отношению к Москве, не соглашаясь на уступки, даже если это приведет к войне. Об этом в статье для газеты The Wall Street Journal пишет обозреватель Джон Р. Дени.

По его мнению, участие России в полноценных военных действиях помогло бы позиции США на мировой арене, так как это лишило бы Москву экономических, человеческих и политических ресурсов.

«Запад должен стоять твердо», — заявил Дени.

В течение последних нескольких недель в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию.

17 декабря министерство иностранных дел России сообщило, что передало 15 декабря американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.