Химическое оружие уже присутствует на Украине и нет никаких гарантий, что Киев не станет его применять. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Я очень надеюсь на то, что освещение в СМИ, призывы, — и с нашей стороны в том числе, — они возымеют свое действие, и Украина не пойдет на этот очень серьезный и противоправный шаг», — сказал он.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, спустя четыре года сменив ее название на операцию объединенных сил.

21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании готовят провокацию химическими компонентами в Донецкой области. Министр уточнил, что неустановленные химкомпоненты были доставлены для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман. По информации военного ведомства, в Донецкой области расположены около 120 сотрудников американских компаний, готовящих украинский спецназ.