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Путин оценил перспективы отношений с новым правительством Афганистана

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Ситуация в Афганистане вызывает множество опасений, и в вопросе признания новых властей страны необходимо «исходить из реалий». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции.

«Надо исходить из реалий <...> В руководстве страны были представлены все этнические группы. И только это, на мой взгляд, может создать какие-то условия, порождающие надежду на стабилизацию в Афганистане», — сказал президент.

Российский лидер подчеркнул, что сейчас, прежде всего, необходимо оказать помощь афганскому народу. По его мнению, это должны сделать те страны, которые нанесли «такой огромной ущерб афганской экономике».

Россия, со своей стороны, будет делать все возможное для помощи афганцам, и в вопросе признания «работает консолидированно» со всеми участниками международного сообщества, резюмировал Путин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что НАТО избегает вопроса об ответственности за двадцатилетнее присутствие в Афганистане. В то же время, по его словам, альянс предлагает соседям республики решать возникшие там проблемы.

23 декабря Владимир Путин провел Большую пресс-конференцию, на которой ответил на главные вопросы журналистов. Всего на пресс-конференцию были аккредитованы 507 представителей российских и зарубежных средств массовой информации, в том числе СМИ-иноагентов. Мероприятие продлилось 3 часа 55 минут. За это время глава государства успел ответить на 55 вопросов.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Президент России Владимир Путин беседует с журналистами в формате Большой пресс-конференции с 2001 года. Первый такой брифинг был самым коротким — 1 час 35 минут. Самой продолжительной стала пресс-конференция 2008 года – она длилась 4 часа 40 минут.

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