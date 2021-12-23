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Большая пресс-конференция Путина завершилась

Большая пресс-конференция Путина продлилась 3 часа 55 минут

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина завершилась в московском Центральном выставочном зале «Манеж».

В ходе общения с прессой глава государства ответил на вопросы российских и зарубежных журналистов о внутренней и внешней политике Москвы. В частности, обсуждалась ситуация с пандемией коронавируса, отношения России и США, ситуация вокруг Украины и другие темы.

Мероприятие продлилось 3 часа 55 минут, глава государства успел ответить на 55 вопросов.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Президент России Владимир Путин беседует с журналистами в формате большой пресс-конференции с 2001 года. Первый такой брифинг был самым коротким — 1 час 35 минут. Самой продолжительной стала пресс-конференция 2008 года – она длилась 4 часа 40 минут.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило по видеосвязи. Тогда Путин назвал коронавирус самой главной мировой проблемой года.

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