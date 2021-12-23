Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Путин отметил важность поддержи народной культуры 14:48
Путин: власти Украины ежедневно отдают приказы стрелять по Донбассу 14:47
Тутберидзе заявила, что путь Медведевой был сложнее, чем у Загитовой 14:46
Путин выступил «адвокатом» Деда Мороза 14:44
Путин рассказал, как повлияет запуск ВСМ на авиасообщение между Москвой и... 14:43
Астрономы наблюдали выброс из черной дыры, в 16 раз превысивший диаметр Луны... 14:42
Путин: Зеленский попал под влияние радикалов 14:37
Путин призвал Запад дать гарантии безопасности России 14:36
Путин рассказал, от чего зависит будущее Донбасса 14:27
Туриченко объяснил, почему «Иванушки» редко встречаются вне работы 14:26

Путин возмутился «выдавливанием» русских с их исторических территорий

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию на Украине на пресс-конференции 23 декабря, заявил о «выдавливании» русскоязычного населения и русского языка с их исторических территорий. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Он напомнил, что в 2014 году на Украине произошел «кровавый переворот», после этого «возник Крым».

«Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе. Или мы должны были безвольно смотреть на то, что происходит на юго-востоке, в Донбассе, который изначально даже при организации Советского Союза не мыслил себя иначе как частью России?» — отметил президент.

Он напомнил, что сам просил тогдашнего президента Петра Порошенко не начинать военных операций, однако он не прислушался.

Путин напомнил, что на Украине приняли закон о коренных народах Украины, объявив русских, проживающих на их собственной территории, «некоренным» народом.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О коренных народах Украины» в июле 2021 года. Тогда, комментируя закон, Путин отметил, что в нем «попало под удар все то, что объединяло» Россию и Украину, и прежде всего русский язык.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть