Путин возмутился «выдавливанием» русских с их исторических территорий

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию на Украине на пресс-конференции 23 декабря, заявил о «выдавливании» русскоязычного населения и русского языка с их исторических территорий. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Он напомнил, что в 2014 году на Украине произошел «кровавый переворот», после этого «возник Крым».

«Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе. Или мы должны были безвольно смотреть на то, что происходит на юго-востоке, в Донбассе, который изначально даже при организации Советского Союза не мыслил себя иначе как частью России?» — отметил президент.

Он напомнил, что сам просил тогдашнего президента Петра Порошенко не начинать военных операций, однако он не прислушался.

Путин напомнил, что на Украине приняли закон о коренных народах Украины, объявив русских, проживающих на их собственной территории, «некоренным» народом.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О коренных народах Украины» в июле 2021 года. Тогда, комментируя закон, Путин отметил, что в нем «попало под удар все то, что объединяло» Россию и Украину, и прежде всего русский язык.