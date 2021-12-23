Депутаты Рады подали заявление о совершении госизмены Зеленским

Депутаты Верховной рады Украины от партии экс-президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» подали в правоохранительные органы заявление о совершении государственной измены и финансировании терроризма действующим главой государства Владимиром Зеленским и его окружением. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Зеленского парламентарии считают виновным в энергетическом кризисе на Украине.

«При каденции Владимира Зеленского Украина потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора (таковой Украина считает Россию — прим.)», — заявили в партии.

21 декабря бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что действия нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского стоит проанализировать на предмет госизмены.

«Кто является государственным изменником? Тот, кто вместе с украинскими вооруженными силами в 2014 году освободил две трети оккупированного Донбасса? Или тот, кто путем подписания документа о разведении (сил) отдал врагу нашу землю?», — сказал тогда Порошенко.