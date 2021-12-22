Песков объяснил аккредитацию на пресс-конференцию Путина украинского журналиста Цымбалюка

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, почему Кремль аккредитовал на пресс-конференцию главы государства журналиста из Украины Романа Цымбалюка. Слова Пескова приводит ТАСС.

«Мы не хотим уподобляться украинским властям, которые изгнали всех российских журналистов давно из Киева. У нас действует закон о СМИ, который предоставляет равные права зарубежным СМИ и нашим российским СМИ», — сказал он.

Пресс-секретаря спросили об аккредитации Цымбалюка в связи с тем, что его вызвали на допрос в прокуратуру из-за предполагаемого разжигания вражды и ненависти к россиянам. Песков отметил, что установить виновность журналиста «может только суд».

Ранее Песков заявил, что на предстоящей пресс-конференции предусмотрен формат свободного общения Владимира Путина с журналистами. Он также раскрыл, по какому принципу осуществлялся выбор зарубежных СМИ, которые получили аккредитацию — большинство из них постоянно находятся «на связи» с Кремлем.