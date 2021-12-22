Песков рассказал об уровне антител Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что иммунный ответ главы государства на SARS-CoV-2 остается на высоком уровне. Слова Пескова передает ТАСС.

«У него действительно очень высокий уровень антител, у него титры очень высокие. Он только что ревакцинировался, был сделан бустер, и плюс он еще принял участие в эксперименте с назальной вакциной», — сказал он.

Пресс-секретарь выразил надежду, что все это обеспечит президента достаточным уровнем защиты.

Ранее Путин заявил, что российская вакцина «Спутник V» эффективнее других препаратов борется с новым штаммом коронавируса «омикрон». Он также отметил, что Россия готова предоставить препарат «Спутник Лайт» другим странам для бустерной вакцинации, в том числе европейским, «если, конечно, у них есть такая необходимость и желание».

До этого глава государства рассказал, как ему запрещали одновременно прививаться от гриппа и COVID-19.