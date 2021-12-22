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Еврокомиссия начала давить на Польшу из-за конфликта с Верховным судом

ЕК запустила юридическую процедуру против Польши из-за спора о верховенстве права

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Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Европейская комиссия запустила юридическую процедуру против Польши из-за спора о верховенстве права, сообщил в Twitter европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

«Сегодня мы запустили процедуру против Польши в связи с нарушениями европейского права ее Конституционным судом. Мы старались наладить диалог, но ситуация не улучшается. Необходимо уважать основы правовой системы ЕС, в частности, верховенство Европейского права», — написал Рейндерс.

7 октября конституционный суд Польши признал верховенство польского законодательства над общеевропейским, после чего в Европарламенте назвали этот шаг началом процесса выхода страны из Евросоюза.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал обещания Евросоюза прекратить финансирование из-за изменений в польском законодательстве «третьей мировой войной», которую страна встретит «с помощью любого оружия».

Ранее Польшу обязали платить по €1 млн в день за нарушение норм ЕС.

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